Агентство развития МСБ участвует в I Республиканском фестивале ремесел в Баку (ФОТО)

4 июля 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первом Республиканском фестивале ремесел в Баку, организованном в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в столице Азербайджана, представлено и Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает в четверг Trend.

На фестивале, организованном министерством культуры в партнерстве с Агентством МСБ, свои работы демонстрируют свыше 100 мастеров-ремесленников из столицы и регионов.

Участвующим в фестивале предпринимателям предлагаются консультационные услуги по созданию и расширению бизнеса, информация о деятельности Агентства в деле развития МСБ и существующих механизмах государственной поддержки.

В рамках мероприятия, Агентство МСБ планирует собрать информацию о нуждах предпринимателей-ремесленников, и провести опросы по определению надлежащих мер.

Отметим, что I Республиканский фестиваль ремесел организован перед Государственным театром юного зрителя (ТЮЗ) и продлится до седьмого июля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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