Expressbank предлагает выгодные условия аренды банковских сейфов

5 июля 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Один из ведущих банков страны в направлениях ритейла и корпоративного банкинга, Expressbank предлагает услугу аренды банковских сейфов для хранения ценных вещей, с условием защиты конфиденциальности, чтобы клиенты комфортно проводили время на летнем отдыхе. Это обслуживание предусмотрено для безопасного хранения золотых украшений, особо важных документов, денег и других ценных предметов, которые клиенты хранят у себя дома. Клиенты могут забрать свои вещи и деньги, которые хранят в банке, в любое время в рамках рабочего времени.

Услугой, которую предлагает Expressbank, являясь постоянным надежным партнером клиентов, могут воспользоваться не только физические, но и юридические лица. Цены на аренду сейфов меняются в зависимости от размера и арендуемого времени. Более подробно об этом вы можете узнать, ознакомившись с таблицей.

Цены на аренду:

Размеры

Стоимость услуг за аренду (AZN)

Высота

Ширина (мм)

Длина (мм)

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

50

312

463

30

50

80

150

100

312

463

40

80

150

300

220

312

463

50

100

250

500

300

312

463

70

130

300

600

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить в Контакт центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.

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