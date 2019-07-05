Expressbank предлагает выгодные условия аренды банковских сейфов

БАКУ /Trend/ - Один из ведущих банков страны в направлениях ритейла и корпоративного банкинга, Expressbank предлагает услугу аренды банковских сейфов для хранения ценных вещей, с условием защиты конфиденциальности, чтобы клиенты комфортно проводили время на летнем отдыхе. Это обслуживание предусмотрено для безопасного хранения золотых украшений, особо важных документов, денег и других ценных предметов, которые клиенты хранят у себя дома. Клиенты могут забрать свои вещи и деньги, которые хранят в банке, в любое время в рамках рабочего времени.

Услугой, которую предлагает Expressbank, являясь постоянным надежным партнером клиентов, могут воспользоваться не только физические, но и юридические лица. Цены на аренду сейфов меняются в зависимости от размера и арендуемого времени. Более подробно об этом вы можете узнать, ознакомившись с таблицей.

Цены на аренду:

Размеры Стоимость услуг за аренду (AZN) Высота Ширина (мм) Длина (мм) 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 50 312 463 30 50 80 150 100 312 463 40 80 150 300 220 312 463 50 100 250 500 300 312 463 70 130 300 600

Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить в Контакт центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.

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