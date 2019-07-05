Азербайджан и Китай подписали соглашение о железнодорожных контейнерных перевозках

5 июля 2019 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend - Азербайджанская компания ADY Container (дочерняя структура ЗАО Азербайджанские железные дороги) и китайская компания XI`an Соntinental Bridge International Logistic подписали транспортное соглашение об осуществлении контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), сообщает в пятницу Trend.

Документ был подписан в рамках проходящего в Баку форума по торгово-экономическому сотрудничеству между китайской провинцией Сиань и Азербайджаном. Соглашение предусматривает экспедицию контейнерных поездов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках проекта "Один пояс, один путь".

Помимо этого документа было подписано еще два соглашения между китайскими и азербайджанскими компаниями.

Соглашение о сотрудничестве подписали азербайджанская компания Kat Holding с финансовым холдингом Сьян, помимо этого было подписано соглашение между азербайджанской компанией Mercury Group LLC с китайской торговой компанией Chanba.

Отметим, что проект Транскаспийский транспортный коридор инициирован для повышения транзитного потенциала и развития стран каспийского региона.

Маршрут проходит в Европу из Китая через Каспийское море.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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