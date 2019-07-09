Nurgun Motors открыл новый дилерский центр Renault (ФОТО)

9 июля 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Renault объявляет об открытии в Баку нового дилерского центра Renault Nurgün Motors, оформленного в соответствии с международными стандартами Группы Renault.

Как передает в пятницу Trend, пятого июля состоялось торжественное открытие нового дилерского центра и дебют Renault ARKANA, которую представил гостям управляющий директор Renault СНГ Макс Миссана.

Новый дилерский центр «Renault Azerbaijan» – это автоцентр полного цикла, оказывающий услуги по продаже новых автомобилей, запчастей и аксессуаров, а также гарантийному и пост-гарантийному обслуживанию. Центр оснащен современным оборудованием и отличается высококвалифицированным персоналом. Nurgun Motors является одной из ведущих компаний автомобильной отрасли на рынке Азербайджана.

После пресс-конференции с ведущими представителями азербайджанской прессы, в которой принял участие управляющий директор Renault СНГ Макс Миссана и директор по маркетингу группы компаний Nurgun Васиф Алиев, гостям был представлен инновационный купе-кроссовер Renault Arkana - новинка в странах СНГ региона Южного Кавказа.

«Азербайджан - страна с растущим потенциалом. Сегодня мы работаем над расширением дилерской сети: вместе с нашим надежным партнером Nurgun Motors мы открываем новый дилерский центр, построенный в соответствии с международными стандартами бренда Renault, и представляем клиентам новый модельный ряд с оптимальным сочетанием качества, надежности и цены, главной новинкой которого является инновационный купе-кроссовер Renault Arkana. Мы уверены, что благодаря этим новинкам, мы сможем удовлетворить потребности самых различных клиентов и завоевать достойное место на авторынке Азербайджана,» - сказал Миссана.

Дилерский центр «Renault Azerbaijan» оформлен с применением новых стандартов визуальной отделки экстерьера дилерского центра. В шоу-руме представлен весь модельный ряд Renault, доступный для покупки в Азербайджане. Дилерский центр оборудован интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, а также располагает зонами ожидания с Wi-Fi. Современный и стильный интерьер разделен на зоны, оформленные в зависимости от их функций. Посетители дилерского центра могут сразу получить полную информацию и пройти тест-драйв.

Кроме того, клиенты могут получить информацию обо всех текущих коммерческих акциях, предложениях по сервису и программе автокредитования, а также, записаться на тест-драйв на сайте renault.az.

«Renault Azerbaijan» располагает парковкой и площадкой автомобилей для тест-драйва и расположен по адресу: город Баку, улица Саламзаде,д.2.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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