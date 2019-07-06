Крупнейший производитель фруктовых соков в Азербайджане увеличит объем экспорта

6 июля 2019 13:06 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В ближайшем будущем в Азербайджане будет отремонтировано 1500 километров железной дороги
Бизнес 13:33
Азербайджан заменил Россию в области импорта электричества в Грузию
Энергетика 13:25
BP не планирует участвовать в создании компании по эксплуатации TANAP
Энергетика 11:06
В Казахстане запустят инновационное для страны производство бумаги
Бизнес 10:54
Азербайджанский производитель расширит ассортимент молочной продукции
Бизнес 10:50
Азербайджан и Китай подписали соглашение о железнодорожных контейнерных перевозках
Бизнес 5 июля 19:14
Лента новостей
Чистый внешний долг Казахстана сократился почти на $150 млн
Финансы 13:33
В Баку на каникулы приехал Человек-паук и затянул в сети праздника (ФОТО)
Интересное 13:33
В ближайшем будущем в Азербайджане будет отремонтировано 1500 километров железной дороги
Бизнес 13:33
Азербайджан заменил Россию в области импорта электричества в Грузию
Энергетика 13:25
Netflix откажется от сцен с курением в фильмах и сериалах, разрешенных для детей
Другие страны 13:20
Президент Ильхам Алиев принял итальянскую делегацию
Политика 13:12
Узбекистан и Казахстан провели переговоры по демаркации границ
Центральная Азия 13:00
В Афганистане девять сотрудников сил безопасности погибли при атаке талибов
Другие страны 12:48
Приток туристов в Узбекистан превысил ожидания
Бизнес 12:42