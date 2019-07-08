В Центральном Таможенном Госпитале проводится обследование печени современным методом

В отделении Радиологии Центрального Таможенного Госпиталя высококвалифицированными врачами Тукязбан Абдуллаевой и Гюнай Ахмедовой проводится обследование эластометрии печени на аппарате FibroSkan. Для получения подробной информации об областях применения аппарата FibroSkan, его отличие от других аппаратов и роли в медицинском обследовании мы обратились к врачу-сонологу Центрального Таможенного Госпиталя Тукязбан Абдуллаевой

-Тукязбан ханум, что Вы можете рассказать про обследование эластометрии печени аппаратом FibroSkan?

FibroSkan является новым медицинским аппаратом который за короткое время используя ультракороткие волны измеряет жесткость печени. Данным аппаратом чаше всего проводится обследование эластометрии жирной печени. С помощью FibroSkan обследуется участок печени размером не менее 100 слоев ткани, которые могут быть получены с биопсией печени. Отличие от других аппаратов заключается в том, что у пациентов с больной печенью при обследованиях МРТ, КТ, ультразвуком фиброз не виден. Хронические заболевания печени (гепатит В, С, заболевания жирной печени, гепатиты связанные с приемом лекарств) со временем способствуют повреждению печени, что приводит к образованию фиброзов в ткани печени.

Данный метод подходит для нас, потому что это не инвазив, а обычными ультразвуковыми волнами на аппарат FibroSkan передаются данные со всех частей печени, FibroSkan замеряя жесткость печени, представляет степень фиброза печени в цифровом виде. По цифровой таблице мы определяем степень фиброза. Что имеет очень большое значение для лечения назначаемого врачами, в том числе гепатологами, гастроэнтерологами. Поскольку если в ходе лечения эта цифра увеличивается, значит есть осложнения в состоянии больного, если в норме, то есть не изменилось или уменьшилась, значит у больного идет процесс выздоровления.

Наиболее точной оценкой состояния печени является биопсия печени. Преимущество фиброскопии перед биопсией в том, что она безболезненна и в финансовом отношении более приемлема. Так как ультразвуковые волны безвредны, повторные обследования применяются без какого-либо вреда для больного. Поскольку ультразвуковые волны безвредны, их можно неоднократно использовать для исследовании эластометрии. При помощи FibroSkan у пациентов с риском цирроза при раннем выявлении можно предотвратить появление фиброза.

- Доктор, какие противопоказания имеются для применения обследования эластометрии аппаратом FibroSkan?

Данное обследование запрещено беременным женщинам, больным с камнями в желчном пузыре, обследование эластометрии не производится при производных печени и заметном асците, то есть ожирение в брюшной полости.

- Тукязбан ханум, как проводится подготовка к обследованию эластометрии ?

Обследование эластометрии проходит за очень короткий промежуток времени. Пациент, обследуется в течение 10-15 минут безболезненно и без повреждений. Рекомендуется не есть перед обследованием.

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