Курс евро опять резко упал к узбекскому суму

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать с девятого июля, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

Согласно данным Центробанка Узбекистана, доллар стоит 8574,74 сума, а евро — 9747,76.

В отличие от американской валюты, которая демонстрирует регулярный, но постепенный рост (+14,40 на прошлой неделе и +3,62 на этой), евро ведет себя нестабильно.

На прошлой неделе европейская валюта подскочила на 15,80, хотя ранее показывала резкое снижение. На этой недели евро серьезно упал (-119,41).

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам.

Однако изменения в курсе носят еще и сезонный характер, так что после значительных колебаний и роста в определенные периоды вполне возможно некоторое укрепление сума.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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