Казахстан намерен развивать предпринимательство в соответствии с азербайджанской «ABAD»

8 июля 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская модель «ABAD» станет базой для дальнейшего развития предпринимательства в Туркестанской области Казахстана, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу «ABAD».

Пятого июля между юридическим лицом публичного права ABAD при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и акиматом Туркестанской области Казахстана было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития микропредпринимательства в сфере ремесленничества.

Соглашение было подписано директором ABAD Руфатом Эльчиевым и заместителем акима Туркестанской области Меиржаном Мырзалиевым. Документ предусматривает сотрудничество для развития малого и микропредпринимательства в сфере народного декоративно-прикладного искусства в Туркестанской области на основе опыта азербайджанской модели «ABAD».

Документ также предусматривает обмен опытом между «ABAD» и Центром традиционного ремесла «Шелкового пути», расположенного в Туркестане.

«ABAD» – Упрощенная поддержка семейному бизнесу. Начиная с 2016 года, поддержка оказывается микро, малым и средним предпринимателям, а также тем, кто задействован в декоративно-прикладном народном искусстве.

Центр традиционного ремесла Шелкового пути откроется в Туркестанской области к концу 2019 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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