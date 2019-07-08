Казахстан намерен развивать предпринимательство в соответствии с азербайджанской «ABAD»

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская модель «ABAD» станет базой для дальнейшего развития предпринимательства в Туркестанской области Казахстана, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу «ABAD».
Пятого июля между юридическим лицом публичного права ABAD при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и акиматом Туркестанской области Казахстана было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития микропредпринимательства в сфере ремесленничества.
Соглашение было подписано директором ABAD Руфатом Эльчиевым и заместителем акима Туркестанской области Меиржаном Мырзалиевым. Документ предусматривает сотрудничество для развития малого и микропредпринимательства в сфере народного декоративно-прикладного искусства в Туркестанской области на основе опыта азербайджанской модели «ABAD».
Документ также предусматривает обмен опытом между «ABAD» и Центром традиционного ремесла «Шелкового пути», расположенного в Туркестане.
«ABAD» – Упрощенная поддержка семейному бизнесу. Начиная с 2016 года, поддержка оказывается микро, малым и средним предпринимателям, а также тем, кто задействован в декоративно-прикладном народном искусстве.
Центр традиционного ремесла Шелкового пути откроется в Туркестанской области к концу 2019 года.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @nargiz_sadikh
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