«Уралхиммаш» рассчитывает вернуться на азербайджанский рынок

БАКУ/Trend/ - Российский производитель промышленного оборудования «Уралхиммаш» намерен возобновить кооперацию с азербайджанскими предприятия и поставлять свою продукцию на азербайджанский рынок. Об этом на выставке «ИННОПРОМ» заявил генеральный директор предприятия Александр Максимов , сообщает Trend.

По словам гендиректора, компания, базирующаяся в Екатеринбурге, расширяет поставки оборудования в России, и планирует возвращение на рынки Азербайджана и Японии.

До начала 2000-х годов «Уралхиммаш» поставлял свою продукцию в Азербайджан. По имеющейся информации, последний раз такие контакты имели место в 2004 году, когда в адрес компании «Азермая» была отправлена партия оборудования - шесть сепараторов. для разделения дрожжевых суспензий.

Учитывая активное сотрудничество нефтехимической отрасли Азербайджана, в которой лидирует госнефтекомпания SOCAR, с российским «Газпромбанком», намерения «Уралхиммаша» могут оказаться успешными. Банк является мажоритарным акционером Екатеринбургского предприятия.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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