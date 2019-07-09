ОБСЕ проследит за выборами в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Бюро по демократическим институтам и правам человек при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) даст экспертную оценку по ситуации в Узбекистане, а также будет наблюдать за подготовкой к выборам в парламент страны, сообщает Trend во вторник со ссылкой на МИД Узбекистана.

Как рассказали в ведомстве, первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов принял у себя начальника департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Александра Шлыка.

Делегация БДИПЧ ОБСЕ планирует оценить предвыборную ситуацию и процесс подготовки к предстоящим в декабре 2019 года выборам в парламент и выработать предложения по развертыванию Миссии по наблюдению над выборами.

БДИПЧ ОБСЕ проведет свыше 20 встреч. Переговоры будут вестись с Центральной избирательной комиссией, парламентом, Верховным судом, министерствами и ведомствами и с лидерами политических партий.

Ближайшие выборы в Узбекистане планируется провести в конце 2019 года – пять политических партий будут бороться за 150 мест в законодательной палате страны. Предыдущие выборы в парламент состоялись в декабре 2015 года.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.