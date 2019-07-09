ОБСЕ проследит за выборами в Узбекистане

9 июля 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бюро по демократическим институтам и правам человек при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) даст экспертную оценку по ситуации в Узбекистане, а также будет наблюдать за подготовкой к выборам в парламент страны, сообщает Trend во вторник со ссылкой на МИД Узбекистана.

Как рассказали в ведомстве, первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов принял у себя начальника департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Александра Шлыка.

Делегация БДИПЧ ОБСЕ планирует оценить предвыборную ситуацию и процесс подготовки к предстоящим в декабре 2019 года выборам в парламент и выработать предложения по развертыванию Миссии по наблюдению над выборами.

БДИПЧ ОБСЕ проведет свыше 20 встреч. Переговоры будут вестись с Центральной избирательной комиссией, парламентом, Верховным судом, министерствами и ведомствами и с лидерами политических партий.

Ближайшие выборы в Узбекистане планируется провести в конце 2019 года – пять политических партий будут бороться за 150 мест в законодательной палате страны. Предыдущие выборы в парламент состоялись в декабре 2015 года.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан наращивает сотрудничество с Татарстаном в сфере аграрного производства
Бизнес 15:02
Узбекская биржа разместит государственные ценные бумаги
Финансы 14:15
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер
Тендеры 13:02
Турецкая корпорация может создать совместное производство в Узбекистане
Бизнес 12:39
Минфин Узбекистана расшифровал параметры внешнего долга
Финансы 11:41
Узбекистан построит в Таджикистане металлообрабатывающий завод
Бизнес 11:23
Лента новостей
Средний медицинский персонал Центрального Таможенного Госпиталя проходит курсы усовершенствования в Группе Больниц Флоренс Найтингейл (ФОТО)
Общество 16:20
В Азербайджане прошел трехдневный детский лагерь-слет "Вернем зубров в нашу природу!” (ФОТО)
Общество 16:19
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Другие страны 16:17
В Азербайджане проводится встреча с экспертами НАТО
Политика 16:09
Азербайджанская черешня продается в маркетах Нигерии (ФОТО)
Экономика 16:07
Аэропорт Новой административной столицы Египта заработал в тестовом режиме
Другие страны 16:00
Азербайджанцы продемонстрировали стрельбу на Янардаге перед туристами (ФОТО)
Спорт 15:52
В перестрелке с боевиками РПК погибли турецкие военнослужащие
Турция 15:50
Начато расследование по факту разрушения памятника древности в Азербайджане
Общество 15:49