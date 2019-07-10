Число наемных работников в Азербайджане растет

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое июня 2019 года, численность наемных работников в Азербайджане увеличилась на 2,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,6 миллиона человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

В сообщении говорится, что 898 тысяч из них работают в государственном секторе экономики, 692,7 тысячи - в частном секторе.

Также отмечается, что 21 процент работников были заняты в сфере образования, 18,4 процента - в сфере торговли, 13,1 процента - в промышленности, 8,4 процента - в сфере здравоохранения и социальных услуг, 7,2 процента – в сфере строительства, 6,9 процента – в сфере государственного управления и обороны, 4,6 процента в сфере транспорта, 3,4 процента - в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1 процента - в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6 процента - в сфере финансов и страхования, 12,3 процента – в других сферах экономики.

«Среднемесячная заработная плата работников в экономике в январе-мае 2019 года увеличилась на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 583,7 маната», - говорится на сайте ведомства.

Самая высокая среднемесячная заработная плата наблюдалась в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой сфере, профессиональной, научно-технической сфере, в секторе информационно-коммуникационных, транспортных услуг, а также в строительном секторе.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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