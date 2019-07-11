Узбекистан и Великобритания утвердили межправительственное соглашение

11 июля 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Эксперты Узбекистана и Великобритании практически согласовали текст межправительственного соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое может вступить в силу, после выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает Trend в четверг со ссылкой на МИД Узбекистана.

Об этом стало известно по итогам встречи министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с заместителем министра международной торговли Великобритании Грэмом Стюартом, которая прошла 10 июля в Лондоне.

В ходе встречи подчеркивалось, что проводимые в Узбекистане всесторонние реформы открывают для бизнеса двух стран новые перспективы для сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и других сферах.

"Хотя товарооборот между Узбекистаном и Великобританией в 2018 году вырос почти на 40 процентов и превысил 235 миллионов долларов, стороны имеют значительный потенциал для дальнейшего увеличения объема двусторонней торговли", – отметили в пресс-службе МИД.

Стороны положительно оценили итоги проведенного 28 февраля в Ташкенте 24-го заседания Узбекско-Британского совета по торговле и инвестициям, на котором были подписаны документы по реализации проектов на сумму более 310 миллионов долларов.

Стюарт выделил открытие Агентством экспортного финансирования Великобритании кредитной линии на 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, и поддержку британской стороной идеи создания международного финансового центра в Ташкенте, как стимулирующие факторы расширения взаимовыгодных связей.

Стороны в целом подтвердили готовность поддерживать деловые круги обеих стран в их намерениях развивать сотрудничество, заключили в МИД.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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