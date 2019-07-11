Казахстан и Германия договорились о продлении срока сотрудничества по подготовке кадров

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Германия договорились о продолжении совместной работы в рамках проекта «Деловые связи» по подготовке управленческих кадров субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает Trend в со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен».

Вице-министр национальной экономики Казахстана Ермек Алпысов и государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi) Ульрих Нуссбаум подписали Совместное заявление о сотрудничестве, и о продлении срока действия Программы до 2022 года.

«Мы рады задействовать инструментарий содействия внешней торговли в интересах дальнейшего укрепления двусторонних отношений Германии и Казахстана в области торговли и инвестиций», - сказал государственный секретарь Нуссбаум.

Он также отметил, что, по его мнению, Программе предстоит стать вкладом в решение стоящих перед правительством Казахстана задач по диверсификации и модернизации экономики.

Напомним, что Казахстан является партнером Программы BMWi по подготовке управленческих кадров с 2004 года. За прошедшее время в Германии прошли обучение 700 казахстанских управленцев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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