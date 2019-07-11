Казахстан и Германия договорились о продлении срока сотрудничества по подготовке кадров

11 июля 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Германия договорились о продолжении совместной работы в рамках проекта «Деловые связи» по подготовке управленческих кадров субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает Trend в со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен».

Вице-министр национальной экономики Казахстана Ермек Алпысов и государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi) Ульрих Нуссбаум подписали Совместное заявление о сотрудничестве, и о продлении срока действия Программы до 2022 года.

«Мы рады задействовать инструментарий содействия внешней торговли в интересах дальнейшего укрепления двусторонних отношений Германии и Казахстана в области торговли и инвестиций», - сказал государственный секретарь Нуссбаум.

Он также отметил, что, по его мнению, Программе предстоит стать вкладом в решение стоящих перед правительством Казахстана задач по диверсификации и модернизации экономики.

Напомним, что Казахстан является партнером Программы BMWi по подготовке управленческих кадров с 2004 года. За прошедшее время в Германии прошли обучение 700 казахстанских управленцев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Все три НПЗ Казахстана приостановили работу
Энергетика 13:30
Область Казахстана наладит производство автозапчастей
Бизнес 13:24
Рост продаж евро в казахстанком Алматы превысил 50%
Финансы 12:33
В Казахстане вырастет производство бумаги
Бизнес 12:15
Крупные нефтяные компании России и Казахстана договорились о сотрудничестве в сфере геологоразведки
Энергетика 11:29
Грузия и Чехия наметили реализацию нового экологического проекта
Финансы 10:48
Лента новостей
Обнародована стоимость экспорта продукции турецкой оборонной промышленности в Азербайджан
Турция 14:13
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 14:10
Мубариз Гурбанлы: Пропагандируя и распространяя исламские ценности, можно предотвратить религиозный экстремизм
Политика 14:09
Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Другие страны 14:01
Мубариз Гурбанлы: В Армении разрушены тысячи объектов тюркской и исламской культуры
Политика 13:54
Туркменистан обнародовал данные геологоразведочных исследований
Энергетика 13:43
Туркменистан объявил тендер по ремонту силовой турбины
Тендеры 13:43
Волшебное дефиле в Баку, или Когда любовь не знает границ (ФОТО)
Стиль 13:41
Новруз Мамедов: Инвестированные в экономику Азербайджана $2,8 млрд являются показателем позитивной динамики развития
Политика 13:41