Франция приглашает азербайджанские компании к активному сотрудничеству в сфере АПК и новейших технологий

11 июля 2019 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Франции имеется серьезный потенциал для развития таких отраслей экономики как сельское хозяйство, туризм, промышленное производство, поэтому необходимо еще больше использовать двусторонний потенциал в целях дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами.

Как сообщает Trend , об этом сказал президент Бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье.

Президент Бизнес-совета пригласил азербайджанские компании к активному сотрудничеству с французскими компаниями, особенно в сфере АПК и туризма.

«Франция готова предложить Азербайджану большое количество новейших технологий для сферы сельского хозяйства. В настоящее время в Азербайджане успешно работают французские компании, для них созданы благоприятные условия, что серьезно оценивают во Франции», - сказал Безье.

Президент Бизнес-совета отметил активизацию сотрудничества между Азербайджаном и Францией в сфере энергетики, в том числе благодаря компании Total.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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