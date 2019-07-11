В Грузии обсудили перспективу выполнения прямых рейсов между Тбилиси и Софией

БАКУ/Trend/ - Перспектива выполнения прямых рейсов между Тбилиси и Софией будет способствовать развитию контактов между народами и активизации сотрудничества в сфере туризма, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Об этом сообщила вице-премьер Болгарии Екатерина Захарьева на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в рамках Батумской международной конференции.

На встрече стороны обсудили отношения между Грузией и Болгарией и важность углубления торгово-экономических связей.

Вице-премьер Болгарии еще раз подтвердила решительную поддержку в отношении европейской интеграции Грузии и отметила, что этот курс будет продолжаться как в двустороннем, так и в международном формате.

Мамука Бахтадзе поблагодарил вице-премьера Болгарии за участие в Батумской международной конференции и за поддержку Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

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