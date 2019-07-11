В Грузии обсудили перспективу выполнения прямых рейсов между Тбилиси и Софией

11 июля 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Перспектива выполнения прямых рейсов между Тбилиси и Софией будет способствовать развитию контактов между народами и активизации сотрудничества в сфере туризма, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Об этом сообщила вице-премьер Болгарии Екатерина Захарьева на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в рамках Батумской международной конференции.

На встрече стороны обсудили отношения между Грузией и Болгарией и важность углубления торгово-экономических связей.

Вице-премьер Болгарии еще раз подтвердила решительную поддержку в отношении европейской интеграции Грузии и отметила, что этот курс будет продолжаться как в двустороннем, так и в международном формате.

Мамука Бахтадзе поблагодарил вице-премьера Болгарии за участие в Батумской международной конференции и за поддержку Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузия обсудила новые возможности европейской интеграции
Финансы 17:15
В Грузии оппозиция провела очередную акцию на фоне Батумской конференции
Грузия 16:24
Из каких стран в Казахстан приходит рабочая сила?
Бизнес 15:40
Агентство по развитию МСБ будет сотрудничать с компанией “Ernst & Young Holdings” (ФОТО)
Экономика 15:17
С начала года Азербайджан посетили 1,4 млн туристов
Туризм 15:09
Грузия и Республика Корея формируют правовую базу в сфере воздушного транспорта
Туризм 14:48
Лента новостей
В Казахстане реализуют строительство горно-металлургического комплекса и ряд других инвестпроектов
Бизнес 17:22
Грузия обсудила новые возможности европейской интеграции
Финансы 17:15
ОПЕК озвучил прогноз по объемам добычи нефти в Казахстане
Энергетика 16:55
Узбекистан занимает первое место в Центральной Азии по обороту безналичных платежей
Финансы 16:55
Свыше 1,7 тыс. сирийских беженцев вернулись из Ливана на родину
Арабские страны 16:50
Культурное наследие Азербайджана в музее Лувра – ковры "Челеби", "Ханлыг" и "Аждахалы" (ФОТО)
Интервью 16:48
При поддержке Фонда Гейдара Алиева народный артист Ялчын Рзазаде пройдет полное обследование и курс лечения
Общество 16:40
ОПЕК обнародовала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 16:31
Компания "Транснефть – Подводсервис" хочет выйти на азербайджанский рынок
Энергетика 16:28