Ашхабад и Астана готовят встречу в верхах

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с послом Казахстана Жандосом Асановым, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.



Собеседники обсудили возможности организации визитов на высшем уровне и актуальные вопросы, касающиеся взаимоотношений двух стран в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сказано в информации.



Дипломаты также обратили внимание на результативность деятельности совместной межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, очередное заседание которой состоялось в марте текущего года.



В частности, был отмечен рост товарооборота между двумя странами, что позитивно влияет на развитие экономических связей.



Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнёрами, подтверждением чему служит соответствующий Договор, подписанный в апреле прошлого года в Астане.



Две соседние страны обозначили наличие значительного потенциала для наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, энергетике.



Ашхабад и Астана регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.



Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.



Если говорить о других значимых направлениях сотрудничества, то можно обратить внимание на транспортную сферу. В декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.



По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу.



В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.