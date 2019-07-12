Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - В Украине выразили надежду на укрепление сотрудничества с Казахстаном, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

В столице Украины состоялись консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Украины по вопросам взаимодействия в рамках международных организаций на уровне директоров профильных департаментов.

Отмечается, что в ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.

Также, стороны подтвердили заинтересованность в укреплении взаимодействия и дальнейшем продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Напомним, двусторонние отношения между Украиной и Казахстаном со времени приобретения независимости являются традиционно дружескими, отличаются прозрачностью и взаимной поддержкой на международном уровне.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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