Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - В Украине выразили надежду на укрепление сотрудничества с Казахстаном, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.
В столице Украины состоялись консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Украины по вопросам взаимодействия в рамках международных организаций на уровне директоров профильных департаментов.
Отмечается, что в ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.
Также, стороны подтвердили заинтересованность в укреплении взаимодействия и дальнейшем продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
Напомним, двусторонние отношения между Украиной и Казахстаном со времени приобретения независимости являются традиционно дружескими, отличаются прозрачностью и взаимной поддержкой на международном уровне.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @nargiz_sadikh
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