В Азербайджане выросло промышленное производство

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года объем промышленного производства (объем произведенной продукции и оказанных услуг промышленного характера) в Азербайджане составил 23,6 миллиарда манатов, что на 1,8 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Производство в ненефтяном секторе промышленности увеличилось на 15,7 процента.

69,5 процента промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 25,6 процента – в секторе переработки, 4,2 процента – в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергетики, газа и пара, 0,7 процента – в секторе водоснабжения, очистке переработке сточных вод.

В отчетный период был зафиксирован рост в переработке древесины и производстве изделий из древесины – 2,2 раза, производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 83,6 процента, напитков – на 65,2 процента, продукции прядильной промышленности – на 51,2 процента, готовой металлической продукции – на 47,1 процента, резины и пластиковых изделий – на 30,8 процента, продукции химической промышленности – на 30,4 процента, бумаги и картона – на 28,6 процента, мебели – на 27,7 процента, машин и оборудования – на 10 процентов, производстве пищевых продуктов – на 20 процентов, табачной продукции – на 14,2 процента, полиграфической продукции – на 10,6 процента, компьютерной, электронной и оптической продукции – на 10 процентов, строительных материалов – на 8,9 процента, фармацевтической продукции – на 5,7 процента, одежды – на 3,3 процента, изделий из кожи и обуви – на два процента, установке и ремонте машин и оборудования – на 20,6 процента.

Производство ненефтяной продукции сократилось на 1,5 процента, электрооборудования – на восемь процентов, продукции металлургической промышленности – на 18,2 процента.

Отметим, что в 2018 году ненефтяной сектор промышленности Азербайджана увеличился на 9,1 процента, а нефтяной – на 0,4 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Официальный курс на 12 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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