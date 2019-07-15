В Азербайджане увеличат объемы производства и экспорта кабелей и сэндвич панелей

15 июля 2019 14:38 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Сумгайытский технопарк расширит географию экспорта алюминиевых профилей
Бизнес 14:06
Казахстан наращивает объемы импорта со странами ЕАЭС
Бизнес 13:01
В Азербайджане ведется подготовка к производству новой модели автомобилей Peugeot
Бизнес 12:51
Турецкая компания будет прозводить грузовые вагоны для Азербайджана
Экономика 12:46
Узбекистан и Россия договорились о решении акутальных вопросов в сфере транспорта
Бизнес 11:51
Грузинская консервная компания завершила строительство нового завода
Финансы 11:17
Лента новостей
Туркменистан запустил в Alibaba продажу своих ковров
Бизнес 14:43
Как женились в дореволюционном Азербайджане – комедия в четырех действиях (ФОТО)
Культура 14:40
В нескольких регионах Филиппин объявили тревогу из-за вспышки лихорадки Денге
Другие страны 14:40
Агентство: Вход на территорию Шекинского Ханского дворца будет временно закрыт
Общество 14:35
Завтра в Баку умеренная погода, до 33 градусов тепла
Общество 14:26
Завод SOCAR Carbamide начал поставку карбамида на внутренний рынок Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Экономика 14:23
В МИД Испании осудили односторонние меры США из-за сотрудничества с Ираном
Другие страны 14:15
Прогноз: Brent может подорожать
Бизнес 14:11
Сумгайытский технопарк расширит географию экспорта алюминиевых профилей
Бизнес 14:06