Азербайджан увеличивает объемы экспорта

16 июля 2019 13:33 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджан значительно увеличил экспорт газа
Экономика 13:34
Шефчович: ЕС и Турция оказали огромную помощь в реализации «Южного газового коридора»
Точка зрения 11:48
В Азербайджане увеличатся объемы производства водяных счетчиков и газорегуляторных пунктов
Бизнес 10:20
Туркменистан остается ключевым поставщиком газа в Китай
Энергетика 09:48
МИД Грузии об инциденте на грузино-азербайджанской границе
Грузия 04:40
Внешняя торговля Грузии сократилась
Финансы 15 июля 20:33
Лента новостей
Долг Грузии в июне увеличился
Финансы 13:34
Азербайджан значительно увеличил экспорт газа
Экономика 13:34
"Азерсу" планирует завершить проект водоснабжения "Ени Гюнешли" до конца месяца
Общество 13:33
Азербайджан нарастил экспорт нефти
Экономика 13:24
Афганистан вложил в экономику Азербайджана $1,5 млн - замминистра
Экономика 13:22
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 13:17
Турция направит еще один корабль для геологоразведочных работ в Восточном Средиземноморье - Чавушоглу
Турция 13:17
Подписан протокол по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Афганистаном
Экономика 13:16
Фон дер Ляйен сообщила Европарламенту, что готова продлить переговоры с Лондоном по Brexit
Другие страны 13:16