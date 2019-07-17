В Азербайджане увеличилось производство лакокрасочной продукции на 87%

17 июля 2019 17:24 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Азербайджане продолжает расти безработица
Бизнес 18:16
В Азербайджане выросла прядильная промышленность
Экономика 18:12
Наращивается объем добычи золота в Азербайджане
Бизнес 17:16
В Азербайджане продолжается раст производства сельхозпродукции
Бизнес 16:37
ВВП Азербайджана за I полугодие 2019 года вырос
Финансы 15 июля 12:22
Инвестиции в основной капитал Азербайджана по итогам I полугодия 2019 года сократились
Бизнес 12 июля 14:16
Лента новостей
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит тренинги для аграриев
Экономика 18:51
Грузия получила из Азербайджана до 547,6 млн кВт/ч электроэнергии
Энергетика 18:42
В Шамахы обнаружены развалины древней мечети
Общество 18:32
Грузия разрабатывает план по преодолению проблем в сфере туризма
Финансы 18:26
Легендарная Тамара Гвердцители выступит в Баку
Культура 18:20
В Азербайджане продолжает расти безработица
Бизнес 18:16
В Азербайджане выросла прядильная промышленность
Экономика 18:12
В Азербайджане вырос объем производства стройматериалов
Экономика 18:03
Валех Гафаров – единственный азербайджанец-футбольный тренер в Швеции: интервью (ФОТО)
Интервью 18:00