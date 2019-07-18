В Азербайджане сократилось производство в металлургической отрасли

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года производство в сфере металлургии в Азербайджане составило 236,3 миллиона манатов, сократившись на 18,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Несмотря на то, что производство готовых металлических изделий выросло на 47,1 процента, составив 120,7 миллиона манатов, общая сумма сократилась на 17 процентов и составила 357 миллионов манатов.

Всего за январь-июнь текущего года в стране было выплавлено 173,7 тысячи тонн стали (сокращение на 12,6 процента), произведено 144,3 тысячи тонн арматуры (сокращение на семь процентов), 11,1 тысячи тонн стальных труб (сокращение в 0,54 раза) и четыре тысячи тонн катанки (сокращение на 9,4 процента) 339 тонн стержней, валов и профилей (сокращение на 6,4 процента).

Производство первичных сплавов необработанного алюминия возросло до 20 тысяч тонн, обеспечив рост на 2,6 процента.

Сборных строительных конструкций из черных металлов было произведено на 12,41 миллиона манатов (рост в 1,84 раза), других конструкций из черных металлов было произведено на 13,77 тысячи тонн (рост в 4,1 раза) Производство гибких проводов, тросов и неизолированных кабелей из меди составило 1,81 тысячи тонн, показав спад в 0,73 раза

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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