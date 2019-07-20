Свыше 20 текстильных компаний покидают Стамбул

20 июля 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Свыше 20 текстильных компаний покидают Стамбул и перемещаются в турецкую провинцию Диярбакыр. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что это связано с наличием более дешевой рабочей силы в Диярбакыре по сравнению с более дорогим Стамбулом.

Согласно данным СМИ с начала года более 40 текстильных компаний по той же причине покинули Стамбул и локализовали свои фабрики в провинции Диярбакыр.
Сообщается, что перемещение текстильных компаний из Стамбула в Диярбакыр оказало позитивное влияние на экономическое развитие провинции.

"Общий объем инвестиций текстильных компаний в провинцию Диярбакыр составил 400 миллионов лир", - пишут СМИ.

Официальный курс на 20 июля составляет 5.6417 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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