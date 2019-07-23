Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает обучение предпринимателей (ФОТО)

23 июля 2019 20:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) проводит для предпринимателей обучение на тему "Применение модели е-закупка".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство, на тренингах, организованных при участии Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей и Центра развития электронного правительства, субъекты МСБ информируются о процессе участия в государственных закупках, о едином интернет портале www.etender.gov.az и правилах его использования.

Субъекты МСБ, заинтересованные в обучении на тренингах могут отправить свои данные (имя, фамилия, представляемое учреждение, должность и контактный телефон) на адрес агентства training@smb.gov.az .

Агентство будет проводить обучающие тренинги для субъектов МСБ с целью обучения правилам участия в процессе государственных закупок.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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