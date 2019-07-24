Турецкая автомобильная компания «Tofaş» приостановит работу

24 июля 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая автомобильная компания «Tofaş» приостановит работу, пишет в среду Trend со ссылкой на сайт Государственного органа по информированию общественности (KAP) Турции.

Согласно информации, компания приостановит работу на сроки с 5 августа до 25 августа.

Как говорится в сообщении, это связано с ежегодными отпусками работников.

Отметим, что турецкая компания «Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş», производящая легковые автомобили, расположена в городе Бурса. Компанию основал в 1968 году турецкий предприниматель Вехби Коч, который также является основателем «Koç Holding». Компания находится в совместной собственности Fiat Chrysler Automobiles и Koç Holding.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В апреле в Турции сократилось число транспортных средств
Турция 31 мая 13:10
Турция анонсировала выпуск отечественного автомобиля
Турция 23 мая 16:27
В марте в Турции сократилось число транспортных средств
Бизнес 2 мая 12:31
В Турции сократилось число транспортных средств
Турция 4 апреля 11:28
В Турции планируют создать отечественный автомобиль с электродвигателем
Турция 15 марта 11:19
В январе 2019 года в Турции увеличилось количество транспортных средств
Турция 1 марта 12:50
Лента новостей
Грузия и Турция планируют увеличить объем поставок
Финансы 10:50
Обновляется системы водоснабжения и канализации города Ширван (ФОТО)
Экономика 10:48
В Грузии индекс цен на отели вырос на 1,5 процента
Бизнес 10:47
В МИД Ирана назвали неприемлемым заявление Трампа о войне в Афганистане
Иран 10:47
Туркменистан заинтересован в агропартнерстве с Аргентиной
Бизнес 10:45
Крупное казахстанское предприятие по переработке нефти превысило запланированные объемы производства
Энергетика 10:45
В регионах Туркменистана будут развивать газохимический кластер
Бизнес 10:45
В Туркменистане внедряют страхование имущества предприятия
Бизнес 10:44
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 10:42