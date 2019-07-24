БАКУ /Trend/ - Турецкая автомобильная компания «Tofaş» приостановит работу, пишет в среду Trend со ссылкой на сайт Государственного органа по информированию общественности (KAP) Турции.

Согласно информации, компания приостановит работу на сроки с 5 августа до 25 августа.

Как говорится в сообщении, это связано с ежегодными отпусками работников.

Отметим, что турецкая компания «Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş», производящая легковые автомобили, расположена в городе Бурса. Компанию основал в 1968 году турецкий предприниматель Вехби Коч, который также является основателем «Koç Holding». Компания находится в совместной собственности Fiat Chrysler Automobiles и Koç Holding.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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