Рост страховых премий в A-Qroup

24 июля 2019 14:54 (UTC+04:00)

СК A-Qroup, успешно ведущая свою деятельность на страховом рынке 24 года, подвела итоги за первое полугодие 2019 года.

Согласно финансовой отчетности, за первые шесть месяцев этого года объем страховых поступлений составил 4 291 092,50 AZN и превысил аналогичный период за 2018 год на 983 791,30 AZN. Таким образом, рост премий составил 30%.

Традиционно, основная часть общих поступлений компании пришлась на добровольное медицинское страхование и составила 3 280 237,64 AZN.

Более чем в 2 раза увеличился объем поступлений страховых премий по КАСКО и в 2,5 раза по имуществу, что так же демонстрирует стабильную положительную динамику роста компании A-Qroup.

За два квартала 2019 года, Застрахованные A-Qroup получили страховых выплат на сумму 4 112 955,82 AZN. Наибольшее количество выплат произведено по добровольному медицинскому страхованию – 3 998 997,55 AZN.

В среднем за 6 месяцев 2019 года A-Qroup каждый день выплачивает своим клиентам свыше 22 000 AZN.

СК A-Qroup продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

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