В Баку незначительно подорожало вторичное жилье

24 июля 2019 17:53 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Баку незначительно поднялись цены на коммерческие объекты и земельные участки
Бизнес 18:06
Тренер сборной Румынии о выступлении своих спортсменов на EYOF Baku 2019
Общество 23 июля 19:41
Австрийский гимнаст о своем выступлении на EYOF Baku 2019
Общество 23 июля 19:27
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 23 июля 13:24
Феерическая церемония торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 21 июля 22:52
Полиция Баку опровергла информацию об оказании давления на гражданина
Общество 13 июля 00:05
Лента новостей
МИД: Австралия однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана
Политика 18:27
Введена в эксплуатацию третья очередь завода Исфаханской нефтеперерабатывающей компании Ирана
Экономика 18:12
В Баку незначительно поднялись цены на коммерческие объекты и земельные участки
Бизнес 18:06
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с Nar Wi-Fi
Экономика 17:55
Названы причины подорожания топлива в Грузии
Финансы 17:42
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Экономика 17:42
Facebook оштрафовали на $5 млрд за передачу личных данных пользователей
Другие страны 17:42
Определен генеральный подрядчик строительства порта Анаклия в Грузии
Финансы 17:41
"EYOF Баку 2019": Лучшие моменты второго дня соревнований по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 17:40