Азербайджан почти вдвое увеличил импорт автомобилей

25 июля 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года в Азербайджан было импортировано 18 740 автомобилей, что почти вдвое больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно отчету, число легковых автомобилей, которые составили основную часть импорта, за отчетный период достигло 16 965 единиц, что в два раза больше прошлогоднего показателя. Транспортных средств вместимостью 10 человек и выше ввезено 101 единица. Также значительно выросло число грузовых автомобилей - 1593 единицы, рост на 62,9 процента. Кроме того, число ввозимых транспортных средств специального назначения выросло на 16 единиц, составив 81 транспортное средство.

Что касается объема импорта в денежном выражении, то за отчетный период стоимость транспортных средств и запчастей к ним в суммарном выражении составили 536,925 миллиона долларов, что на 37,3 процента больше, чем за пять месяцев прошлого года.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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