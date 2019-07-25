Увеличилось число граждан Турции, посетивших Грузию в поисках работы

25 июля 2019 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года увеличилось число граждан Турции посетивших Грузию в целях поиска работы. Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в İŞKUR в январе-июне 2019 года число граждан Турции, посетивших Грузию посредством İŞKUR с целью поиска работы, увеличилось более чем на 7,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В İŞKUR отметили, что в январе-июне 2019 года посредством службы занятости Грузию посетили 46 граждан Турции.

Отметим, что в январе-июне 2019 года посредством İŞKUR за рубеж отправились 9760 граждан страны, что на 13,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

В июне 2019 года в Турции были обеспечены работой 117 857 граждан страны, что на 20 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.

Среди обеспеченных работой граждан 37,7 процента составляют женщины, 66,3 - мужчины.

Среди обеспеченных работой в июне 2019 года 99,7 процента приходятся на долю частного сектора, сказали в İŞKUR.

В июне 2019 года число безработных в Турции составило 4,417 миллиона человек, из которых 50,5 процента составляют женщины, 49,5 процента – мужчины

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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