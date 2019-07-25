В закрывшемся аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле могут быть утилизированы старые самолеты

БАКУ /Trend/ - В закрывшемся аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле могут быть утилизированы старые самолеты, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Компании-владельцы проинформированы о том, что если в течение 30 дней самолеты, принадлежащие им, не будут вывезены с территории аэропорта, они будут утилизированы», - сообщают СМИ.

Согласно информации, в настоящее время на территории аэропорта находятся 17 самолетов.

Отметим, что 6 апреля этого года аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закрылся для международных и внутренних рейсов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.