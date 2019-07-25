Посол: Азербайджан и Израиль развивают отношения по всем направлениям

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Израилем стремительно развиваются, как сообщает в четверг Trend, сказал посол Израиля в Азербайджане Дан Став на конференции на тему "Основы национальной системы информационного пространства в Азербайджане", стартовавшей сегодня в Баку.

"Азербайджан развивается с каждым годом, и меня радует это развитие", - сказал Став.

Он подчеркнул, что придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном во всех направлениях.

"Наиболее тесно страны сотрудничают в военной и энергетической сферах, но в последние годы расширяются связи и в других направлениях", - сказал он.

Посол также отметил, что Азербайджан является примером толерантности для всего мира.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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