Казахстан рассматривает возможности создания прямого авиасообщения с Израилем

25 июля 2019 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман предложила наладить прямое авиасообщение между двумя странам, сообщает в четверг Trend со ссылкой на комитет гражданской авиации.

Данное предложение было озвучено в рамках встречи посла с председателем комитета гражданской авиации Казахстана Талгатом Ластаевым.

По информации СМИ, по действующим договоренностям, между авиационными администрациями двух стран, назначенные авиакомпании обеих сторон имеют право выполнять ограниченное число непрямых рейсов между странами.

По информации СМИ, Лиат Вексельман предложила установить прямое авиасообщение между странами для дальнейшего развития взаимоотношений и увеличения туристического потока между Казахстаном и Израилем, посредством разрешения пятой степени свободы воздуха в аэропортах Нур-Султана или Алматы, китайской авиакомпании Hainan Airlines, осуществляющей прямые пассажирские рейсы между Тель-Авивом и Шанхаем.

Сообщается, что стороны договорились продолжить работу по установлению прямого авиасообщения между странами.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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