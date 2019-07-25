Две авиакомпании договорились о расширении авиасообщения между Россией и Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Крупная авиакомпания Казахстана Air Astana и российская авиакомпания S7 Airlines заключили код-шеринговое соглашение, в рамках которого будут выполняться совместные рейсы в Казахстан, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в России.

Таким образом, помимо регулярного рейса S7 Airlines из Новосибирска в Нур-Султан, путешественники теперь смогут приобрести авиабилеты на ежедневные рейсы Air Astana. В свою очередь, пассажирам S7 Airlines из Санкт-Петербурга стали доступны до двух ежедневных прямых рейсов в Алматы и Нур-Султан.

"Полеты в Казахстан пользуются стабильным спросом среди жителей Сибирского региона. Уверен, представители местных компаний, у кого налажены прочные деловые связи с казахстанскими партнерами, оценят удобство и комфорт полетов. В свою очередь, мы будем рады приветствовать пассажиров Air Astana на рейсах S7 Airlines", – рассказал коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

"Россия – важный рынок для пассажирских перевозок из Казахстана. Мы видим большие преимущества в расширении присутствия в России за счет нашего партнерства. Начало полетов в рамках соглашения – важный шаг в развитии нашего сотрудничества, которое мы планируем усиливать в дальнейшем", – отметил вице-президент по маркетингу и продажам Air Astana Ричард Леджер.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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