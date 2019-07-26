Крупные компании Казахстана и Греции начнут сотрудничество на СП

БАКУ /Trend/ - Казахстанский холдинг BI Group приобрел 50 процентов акций SemArco LLP в рамках заключенного соглашения с греческой Archirodon, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Таким образом, во владении Archirodon теперь осталось 50 процентов акций этой компании.

Основными направлениями деятельности совместного предприятия является осуществление проектов в нефтегазовой и нефтехимической отраслях, тяжелой промышленности, энергетике, реализация морских проектов, сооружение водоочистных сооружений и опреснительных установок. Компания планирует осуществлять свою деятельность в Казахстане, России, Туркменистане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане, Беларуси, Молдове, Грузии и Украине.

«Цель партнерства – создать конкурентоспособного казахстанского игрока, который сможет работать на рынках СНГ и Казахстана и, что самое важное, предоставит клиентам лучшие предложения по цене, качеству и срокам. Объединив наши ресурсы и сильные стороны, мы обеспечим увеличение местного содержания, передачу технологий, знаний и компетенции», – заявил Асхат Омаров, член совета директоров BI Group.

Руководители компаний подчеркнули свою твердую убежденность в том, что определенные виды деятельности и географические аспекты создают существенный потенциал роста для игроков. Они также подтвердили свои намерения по повышению качества обслуживания клиентов и социальной ориентированности деятельности.

Archirodon – крупная диверсифицированная международная группа EPC, основанная в 1959 году и работающая на четырех континентах. Она успешно завершила более 260 крупных проектов в более чем 30 странах мира.

BI Group – крупный диверсифицированный холдинг, осуществляющий деятельность в различных областях строительства, развития и инженерии – лидер на рынке недвижимости Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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