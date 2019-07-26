Международный Музыкальный Фестиваль ЖАРА при спонсорстве Xırdalan продолжается

Международный Музыкальный Фестиваль ЖАРА, пивным спонсором которого является пивной бренд №1 в Азербайджане - Xırdalan, продолжается. С момента первой варки 1999 году бренд получил большую популярность в Азербайджане, и сейчас является выбором огромного числа потребителей. Светлое пиво Xırdalan полюбилось не только нашим соотечественникам, оно также пользуется огромной популярностью среди туристов.

Отметим, что стартовавший 25 июля фестиваль будет продолжаться еще два дня. Концерты 27 и 28 июля, будут посвящены хитам нулевых и поколению Z. В эти дни вас ожидают не только хиты стримов и топы чартов, но и сюрпризы от бренда Xırdalan.

Carlsberg Azerbaijan, являясь частью Carlsberg Group, приглашает всех посетить эксклюзивное музыкальное шоу и насладиться любимым вкусом флагманского бренда кампании – лагера Xırdalan.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 8 млн декалитров в год, а компании работает порядка 250 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 млн AZN. В портфеле компании такие популярные бренды как Xirdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Балтика КУЛЕР, Efsane, Carlsberg, Kronenbourg Blanc, Seth&Riley's Garage.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира - Западной Европы, Восточной Европы и Азии и ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы более 42000.

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