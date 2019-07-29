Казахстан рассматривает реализацию ряда совместных проектов с Германией (Эксклюзив)

29 июля 2019 18:21 (UTC+04:00)

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