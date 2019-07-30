Экспорт товаров через "единое окно" В Азербайджане превысил 70 миллионов долларов

БАКУ /Trend/ - Общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством “единого окна” за июль 2019 года составил 71,8 миллиона долларов, следует из “Обзора экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Среди стран, импортирующих азербайджанскую продукцию через “единое окно” лидирует Грузия, на долю которой приходятся 29 процентов всего экспорта. В пятерку стран лидирующих по объему экспорта также входят Россия (26 процентов), Иран (шесть процентов), Турция (пять процентов) и Вьетнам (четыре процента). Среди других стран, импортирующих азербайджанскую продукцию “единым окном” - Казахстан, Великобритания и Малайзия (все - по три процента) а также Швеция (один процент).

Всего в июле посредством “единого окна” было экспортировано товаров на 8,1 миллиона, что составляет 16,9 процентов от общего объема.

Официальный курс на 30 июля 2019 года составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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