Приток немецких инвестиций в Казахстан превысил $4 млрд (Эксклюзив)

1 августа 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германия является одной из приоритетных стран, представляющих экспортный интерес в долгосрочной перспективе для Казахстана, сказали Trend в министерстве иностранных дел Казахстана.

Как сказал источник в министерстве, на данный момент Германия уже входит в число ведущих торговых партнеров Казахстана.

"Торгово-экономические отношения между двумя странами характеризуются динамикой стабильного укрепления и поиска новых возможностей взаимодействия на федеральном и региональном уровнях", - сказали в министерстве.

Также, по словам источника, согласно казахстанским статистическим данным, объем товарооборота между странами за 2018 год составил 2,1 миллиарда долларов, в том числе 0,5 миллиарда долларов пришлись на экспорт, а 1,6 миллиарда долларов составил импорт.

В свою очередь приток инвестиций из Германии в Казахстан за период с 2005 по 2018 годы составил 4,4 миллиарда долларов, отметил источник.

Также ключевую роль в укреплении двустороннего сотрудничества между странами играют такие совместные институты и инициативы, как Межправительственная рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству, Казахстано-германский деловой совет по стратегическому сотрудничеству и Берлинский евразийский клуб, сообщили в министерстве.

"Динамично развивается сотрудничество в области транспортной логистики, где транспортировка грузов контейнерными поездами из Китая в Европу через Казахстан увеличилась почти в пять раз за последние два года", - сообщил источник.

Также он назвал перечень важных для двух стран направлений сотрудничества. "Среди них технологическое партнерство, промышленное производство, сфера энергоэффективности и энергосбережения, развитие дуального образования в Казахстане, области энергетики и энергоэффективности, сельского хозяйства, транспортно-транзитная сфера", - сказал источник.

Официальный курс на 29 июля составляет 385.29 KTZ/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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