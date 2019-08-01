Исполнительный директор компании «Карван-Л» избрана членом TDTSP (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор компании «Карван-Л» Рена Гафарова избрана членом Торгово-промышленной палаты тюркоязычных государств (TDTSP).

Пять членов, в том числе Рена Гафарова, были избраны из Азербайджана на 1-й Генеральной ассамблее TDTSP, проводимой в Стамбуле.

TDTSP была создана для поддержки расширения взаимных торговых и инвестиционных возможностей между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном.

«Карван-Л», активно участвуя в важнейших деловых организациях и мероприятиях, стремится внести свой вклад в развитие деловой среды и экономики тюркоязычных стран.

Азербайджан представлен ​​на этом важном мероприятии делегацией в составе Вугара Аббасова, Фархада Гарашова, Шахмара Валиева и Рены Гафаровой во главе с президентом Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамедом Мусаевым. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция и Туркменистан будут представлены в SSDSP на начальном этапе. Ожидается, что затем к ним присоединятся и другие тюркоязычные страны.

Рена Гафарова была назначена на текущую должность в 2016 году. До этого она работала на различных руководящих должностях в компаниях, принадлежащих«Карван-Л».

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