В Азербайджане расширится сеть центров DOST

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года заработает очередной центр устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST). Как передает Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на прошедшем в среду совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.

По словам министра, в настоящее время ведутся работы по открытию еще трех центров DOST.

«В центрах DOST, созданных в Азербайджане по распоряжению главы государства, оказывается 126 видов услуг. Еще три центра могут открыться до конца текущего года или в первом квартале следующего года, что позволит охватить порядка 80 процентов населения Баку. Работа в этом направлении предусмотрена и в регионах страны», - сказал он.

Отметим, что центры DOST создаются с целью предоставления значительной части государственных социальных услуг (занятость, виды социального обеспечения, адресная государственная соцпомощь, пенсии, социальное страхование и другие услуги) посредством оперативных, упрощенных процедур.

В 2019-2025 годах в Баку и регионах республики планируется создать 31 центр DOST – пять в Баку, по два - в Сумгайыте и Гяндже, остальные – в других регионах республики.

(Автор: Матанат Насибова)

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