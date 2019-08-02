В Казахcтане обсудили вопросы налаживания экспорта свинины

БАКУ /Trend/ - В Казахстане обсудили вопросы увеличения продуктивности свиноводческих хозяйств с целью дальнейшего налаживания экспорта, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен»

Обсуждение состоялось в рамках семинара, который прошел на базе животноводческого комплекса «Ленинское» в Костанайской области Казахстана.

На семинаре отметили, что у свиноводства Казахстана есть огромный экспортный потенциал. Однако Казахстану пока нечего предложить зарубежным рынкам, так как отечественные свиноводческие хозяйства покрывают потребности населения лишь на 60 процентов.

«Мы показали технологии, которые применяются на нашей ферме. Например, аппарат для искусственного осеменения позволяет сэкономить на содержании хряков. Один хряк обходится нам в 400 тысяч тенге. Если учесть, сколько их нужно, выходит огромная сумма. Аппарат для искусственного осеменения позволяет сократить количество хряков на ферме до четырех. Очень полезен аппарат УЗИ, который на ранних стадиях выявляет факт оплодотворения свиноматки», - рассказал директор ТОО «ЖК «Ленинское» Анатолий Злой.

Был затронут вопрос инфекционных заболеваний животных: какие меры безопасности предпринять, какие вакцины использовать.

В семинаре приняли участие животноводы не только Костаная, но и Петропавловска, Павлодара, Алматы и России.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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