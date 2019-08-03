Шахин Мустафаев: Азербайджан и Казахстан стремятся к дальнейшему развитию экономических отношений

БАКУ/Trend/ - Открытие в столице Казахстана Нур-Султане Торгового дома Азербайджана приведет к дальнейшему расширению торговых отношений между двумя странами, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с послом Казахстана в нашей стране Бейбитом Исабаевым в связи с завершением его дипломатической деятельности в Баку. Об этом сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

Азербайджан предлагает казахстанскому бизнесу воспользоваться привлекательным инвестиционным климатом, созданным в стране, и условиями, предлагаемыми компаниям в промышленных парках и кварталах, заявил Мустафаев.

Министр также проинформировал посла о проводимых экономических реформах, реализуемых крупных транспортно-транзитным проектах.

На встрече был отмечен высокий уровень отношений между двумя странами, продолжающееся развитие экономических отношений по различным направлениям и стремление к их дальнейшему укреплению.

Посол Исабаев отметил, что потенциал для развития экономических отношений не исчерпан.

(Автор: Кямаля Мустафаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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