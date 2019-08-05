Доходы Турции от экспорта автомобилей выросли на пять процентов

5 августа 2019 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июле 2019 года доходы Турции от экспорта автомобилей выросла на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составили 2,9 миллиарда долларов. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на сообщение Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Турции (OIB).

В сообщении отмечается, что, при этом, в январе – июле 2019 года доходы Турции от экспорта автомобилей сократились на пять процентов, и составили 18,2 миллиарда долларов.

«В июле 2019 года экспорт автомобилей из Турции во Францию вырос на 28 процентов, и составил 386 миллионов долларов» - говорится в сообщении OIB.

В сообщении также отмечается, что в июле 2019 года экспорт автомобилей из Турции в Польшу вырос на 71 процент, в то время, как в Испанию сократился на 20, в Бельгию на 11, а в Словению на 12 процентов.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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