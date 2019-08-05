В Иордании обсудили укрепление сотрудничества с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - В столице Иордании городе Амман были обсуждены вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу посольства.
Данные вопросы были обсуждены в ходе встречи посла Казахстана в Иордании Айдарбека Туматова с сопредседателем казахстано-иорданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, министром индустрии, торговли и снабжения Иордании Тариком Хаммури.
Как отмечается в информации пресс-службы, в ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между странами, в том числе проведение в сентябре текущего года в Аммане пятого заседания межправительственной комиссии.
Напомним, что дипломатические отношения между Казахстаном и Иорданией были установлены девятого февраля 1993 года. Посольство Казахстана в Иордании начало свою работу в апреле 2007 года, официальное открытие состоялось в июле 2007 года.
По итогам января-октября 2018 года объем двустороннего товарооборота составил 2,642 миллиона долларов. По итогам 2017 года товарооборот между двумя странами составил 563,8 тысячи долларов.
Официальный курс на пятое августа составляет 386.18 KZT/USD.
(Автор: Наргиз Садыхова)
Твиттер: @nargiz_sadikh
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