Первое заседание Верховного совета стратегического партнерства Узбекистана и Турции пройдет в Анкаре

БАКУ /Trend/ - Первое заседание Верховного совета стратегического партнерства под председательством президентов Узбекистана и Турции состоится в этом году в Анкаре, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

Об этом говорилось накануне на первом заседании Группы планирования совместной стратегии под председательством министров иностранных дел - Узбекистана Абдулазиза Камилова и Турции - Мевлюта Чавушоглу.

В рамках подготовки к встрече глав государств министры обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

О создании совета президенты - Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Турции - Реджеп Тайип Эрдоган договорились во время встречи в Ташкенте в апреле 2018 года.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о проведении второго заседания Группы планирования совместной стратегии под председательством глав МИД двух государств в 2020 году в Ташкенте.

После завершения заседания Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу подписали программу сотрудничества между МИД Узбекистана и Турции на 2020−2021 годы, которая предусматривает проведение регулярных межмидовских консультаций по таким направлениям, как торговля, инвестиции, туризм, энергетика, транспорт, безопасность, образование и по другим вопросам, а также сотрудничество в рамках международных и региональных организаций.

По итогам 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился на 40,5 процента и составил 2,2 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот между странами составил 1,14 миллиарда долларов, что превышает показатели за тот же период 2018 года на 22 процента. Количество компаний с участием турецкого капитала выросло на 50 процентов и составило 1081.

(Автор: Фахри Вакилов)

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