В Азербайджане в ближайшее время будут обнародованы коэффициенты в сфере сельхозпроизводства

6 августа 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Внедрение при выдаче субсидий новых механизмов на основе современных технологий, то есть в электронном формате, преследует три основные цели. Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам председатель Агентства аграрных кредитов и развития при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев.

По его словам, основная цель изменений в механизме выдачи субсидий фермерам, занятым в сфере растениеводства - обеспечение продовольственной безопасности страны и уменьшение импорта. Вторая цель - улучшение социального положения на селе и решение проблем занятости, третья - рост экспортного потенциала страны.

Председатель агентства также отметил, что в ближайшее время фермерам будут представлены новые коэффициенты для определения размера субсидий.

"Ведутся обсуждения на тему определения новых коэффициентов для сельхозпроизводства. В ближайшее время они будут обнародованы", - сказал он.

Базовая сумма, используемая при расчете субсидий для хозяйств в сфере растениеводства, установлена в размере 200 манатов.

(Автор: Кямаля Мамедли)

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