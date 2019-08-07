Объем грузоперевозок по территории Азербайджана превысил 25 млн тонн

БАКУ /Trend/ - В течении первых шести месяцев текущего года объем грузоперевозок по территории Азербайджана по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия составил 25,1 миллиона тонн, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

За отчетный период оборот грузов по данному коридору составил 5,3 миллиона тонн.

На долю автомобильного транспорта приходится 65 процентов (или 16,3 миллиона тонн) всех грузоперевозок по коридору Европа-Кавказ-Азия, железной дороги - 24,9 процента (6,3 миллиона тонн), морского транспорта – 10,1 процента (2,5 миллиона тонн).

За первое полугодие объем транзитных перевозок составил 16,1 процента (4 миллиона тонн) общего объема.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: kamala_mammadli

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