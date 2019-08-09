Завершен капремонт судна “Мардакан” (ФОТО)

9 августа 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На буксирно-снабженческом судне “Мардакан” Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) был проведен капитальный ремонт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ASCO.

Согласно сообщению, ремонтные работы осуществлялись на Бибиэйбатском судоремонтном заводе.

Отмечается, что были отремонтированы брашпиль, водомасляные холодильники, десять насосов, воздушные баллоны, трубопроводная система, водонепроницаемые двери, иллюминаторы, системы управления электроэнергией и защиты и прочие механизмы.

«Помимо этого, в ходе ремонта были обновлены каюты и комнаты для отдыха экипажа, столовые и санузлы», - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что по завершении ремонта судно успешно прошло морские испытания.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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