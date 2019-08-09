Как изменились цены на потребительские товары в Азербайджане в июле?

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2019 года цены на потребительские товары и услуги выросли на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно сообщению, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 3,1 процента, на непродовольственные товары - на 1,3 процента, а также на три процента подорожали платные услуги населению.

Цены на потребительские товары и услуги в июле выросли на 0,1 процента по сравнению с июнем, цены на непродовольственные товары – 0,2 процента, платные услуги населению – 0,1 процента. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия снизились на 1,1 процента.

В сообщении отмечается, что в течение месяца снизились цены на куриное мясо, колбасные изделия, сыр, творог, сливочное и растительное масла, абрикосы, персики, энергетические напитку и минеральную воду, чай, какао, мороженое.

Выросли цены на говядину, баранину, рыбу, рис, гречневую крупу, макаронные изделия, лимоны, клубнику, капусту, помидоры, огурцы, лук, картофель

Цены на иные продукты существенно не изменились.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: @kamala_mammadli

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