С начала года в Азербайджане было обслужено свыше трех миллионов авиапассажиров

9 августа 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первые семь месяцев 2019 года пассажиропоток в международных аэропортах Азербайджана составил 3,09 млн. человек. Из них 2,6 миллиона пришлось на Международный аэропорт Гейдар Алиев, что на 9% превышает показатель прошлого года.

Вторым по загруженности остается аэропорт Нахчывана – 367 тысячи пассажиров в период с января по июль, а третьим – аэропорт города Гянджи, который обслужил 85 тысяч человек за этот же период.

За текущий период 2019 года базовые авиаперевозчики AZAL и Buta Airways перевезли 1,1 млн. и 306 тыс. пассажиров соответственно. Суммарно, это больше показателя предыдущего года примерно на 8%.

Число пассажиров на международных рейсах аэропорта Баку составило 2,27 млн., из них на долю AZAL пришлось 33%, Buta Airways – 13,4%. Доля иностранных авиакомпаний за указанный период составила 53,6%.

В настоящее время в Международный аэропорт Гейдар Алиев совершает прямые рейсы 33 пассажирских авиакомпаний. В пятерку самых популярных перевозчиков в июле, помимо AZAL и Buta Airways также вошли Turkish Airlines, FlyDubai и AirArabia.

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также национальный авиаперевозчик AZAL выполняет регулярные прямые рейсы из Габалы и Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Три года подряд воздушная гавань столицы возглавляет список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards, а также удостоен максимальной оценки «5 Звезд». В 2019 году Международный аэропорт Гейдар Алиев назван лучшим аэропортом с пассажиропотоком до 10 миллионов по версии Sky Travel Awards.

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